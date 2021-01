Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Bad Gandersheim erhält E-Fahrzeug

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stiftsfreiheit, 04.01.2021

BAD GANDERSHEIM (schw) - Über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk durfte sich die Polizei Bad Gandersheim am Montag, 04.01.21 freuen. Die Kommissariatsleiterin des durfte aus den Händen von Herrn Brandt, Angehöriger des Sachgebietes Führungs- und Einsatzmittel in der PI Northeim, einen neuen Passat Variant GTE in Empfang nehmen. Mit dem besonders sparsamen und innovativen Hybridfahrzeug wird die Offensive "Air" der Polizei Niedersachsen (alternativ, innovativ, regenerativ) weiter umgesetzt, wovon nun auch die Polizei Bad Gandersheim profitieren konnte. Die Polizei Bad Gandersheim freut sich, mit diesem umweltfreundlichen Einsatzfahrzeug einen Beitrag zu einer verantwortungsbewussten Fortbewegung leisten zu können.

