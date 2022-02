Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Raub auf Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend überfiel ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Ludwigsburger Straße in Möglingen und erbeutete Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle gegen 22.00 Uhr, kurz bevor die Tankstelle geschlossen werden sollte. Unter dem Vorwand einen bestimmten Artikel zu suchen, lockte er den 24 Jahre alten Angestellten hinter dem Verkaufstresen hervor. Als sich dieser vor dem Tresen befand, drückte der Räuber den 24-Jährigen dagegen und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Der Angestellte begab sich hierauf zurück zur Kasse und öffnete diese. Der Täter griff hinein und entnahm mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung der Hindenburgstraße. Bei dem Täter handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten, etwa 180 cm großen Mann. Er trug eine schwarze Baseball-Mütze. Auf der Schildoberseite befand sich eine silberne Applikation. Des Weiteren war er mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover bekleidet über dem er eine schwarze, ärmellose Steppweste trug. Er hatte eine Sporthose der Marke Adidas und weiße Turnschuhe an. Das Gesicht war teilweise mit einer schwarzen FFP2-Maske bedeckt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell