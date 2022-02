Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Ludwigsburg (ots)

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und rund 7.300 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 17:00 Uhr an der Einmündung Riedstraße und Kreuzstraße in Steinheim an der Murr ereignete. Ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Kreuzstraße in die Riedstraße abbiegen. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er hierbei einen mit seinem Motorrad auf der Riedstraße in Richtung Murrstraße fahrenden 18-Jährigen. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Mercedes jedoch nicht mehr verhindern. Der 18-Jährige stürzte und rutschte gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Citroen. Die Freiwilligen Feuerwehr Steinheim an der Murr, die mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten vor Ort war, reinigte die Fahrbahn.

