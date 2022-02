Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrzeug beim Vorbeifahren beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 15:30 Uhr in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg, als ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford touchierte und sich anschließend davonmachte. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, 07141 18-5353.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell