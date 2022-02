Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Seniorin fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Mit einer dreisten Masche ergaunerte eine bislang unbekannte Betrügerin am Dienstagvormittag im Stadtteil Heutingsheim einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Täterin klingelte gegen 10:15 Uhr bei einer 85 Jahre alten Frau und bot an, deren Messer zu schleifen. Die Seniorin ging auf das Angebot ein und übergab der Frau mehrere Messer und Scheren. Die Täterin fragte nach, ob die Frau auch Altschmuck habe, da man diesen später mit dem ausstehenden Betrag für die erbrachte Leistung verrechnen könne. Daraufhin übergab die 85-Jährige Silberschmuck an die Unbekannte. Diese kam nach etwa 20 Minuten mit den Messern und Scheren zurück und verlangte 184 Euro für das Schleifen der Gegenstände. Diesen Betrag beglich die Seniorin, doch die Unbekannte forderte hierauf weitere 100 Euro. Auch dieser Forderung kam die Seniorin nach. Auf Nachfrage, wie der Schmuck nun verrechnet werde, gab die Täterin an, dass dieser nicht echt gewesen sei und verschwand. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die unbekannte Täterin soll etwa 40 Jahre alt sein, hat braune Haare und einen dunkleren Hautton. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

