Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall führt zu Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.00 Uhr auf der Landesstraße 1141 kurz nach der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd auf Höhe der Einmündung in Richtung Ludwigsburg-Pflugfelden zu einem Auffahrunfall, der zu einem Rückstau führte. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte ein 30 Jahre alter Renault-Fahrer, der in Richtung Ludwigsburg unterwegs war, erst relativ spät, dass die Ampel im dortigen Bereich rot zeigte. Er musste in der Folge stark abbremsen. Eine dahinter fahrende 74-jährige Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig hinter dem Renault anhalten und fuhr in der Folge auf. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 12.500 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell