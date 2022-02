Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Freilaufender Hund verursacht Autounfall

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 20:00 Uhr war ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem VW Passat auf der Kreisstraße 1689 zwischen Leonberg-Höfingen und Ditzingen unterwegs, als auf Höhe der Zechlesmühle plötzlich ein großer Hund von links auf die Fahrbahn rannte. Trotz einer Vollbremsung des 34-Jährigen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Hund. Das Tier, bei dem es sich um einen Rottweiler gehandelt haben könnte, jaulte auf und lief weiter nach rechts von der Fahrbahn, wo sich seine Spur in der Dunkelheit verlor. Am Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Eine Absuche der umliegenden Höfe nach dem vermeintlich verletzten Vierbeiner verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Die Hundehalterin oder der Hundehalter werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden.

