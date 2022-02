Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Autos zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag 00:30 Uhr und Mittwoch 13:00 Uhr in der Glemsstraße in Ditzingen mindestens neun geparkte Fahrzeuge. Dabei wurden überwiegend Motorhauben und Türen der Beifahrerseite kreuzförmig zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro. Personen, deren Fahrzeuge im genannten Zeitraum in der Glemsstraße ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, zu melden. Unter dieser Telefonnummer nimmt die Polizei auch Zeugenhinweise entgegen.

