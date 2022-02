Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unbekannter schlägt 17-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung mündete am Mittwochmorgen in der Paul-Hindemith-Straße in Möglingen scheinbar in Handgreiflichkeiten. Ein 17-jähriger Fußgänger war gegen 05:45 Uhr dort unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Ein VW-Fahrer übersah den Jugendlichen mutmaßlich, als er aus der Straße "Im Heuleger" in die Paul-Hindemith-Straße abbog. Der 17-Jährige konnte noch ausweichen, sodass es nicht zur Kollision kam. Er gestikulierte daraufhin mit seinem Arm in Richtung des VW-Fahrers, worauf dieser anhielt und ausstieg. Es kam zunächst zu einer Diskussion, in deren Verlauf der Mann dem Jugendlichen wohl auf den Handrücken schlug. Im Anschluss fuhr der VW-Fahrer weiter. Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Bei dem PKW-Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren gehandelt haben. Er sei etwa 185 cm groß, habe kurze braune Haare oder eine Halbglatze sowie einen Dreitagebart und sei dunkel gekleidet gewesen. Weitere Zeugen können sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell