Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ammerbuch: Auffahrunfall mit 28.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 13.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtsachschaden von etwa 28.000 Euro. Ein 49 Jahre alter VW-Fahrer, der auf der linken Spur unterwegs war, musste aufgrund eines Stauendes anhalten. Hinter ihm befand sich ein 65-jähriger Ford-Fahrer, der in der Folge ebenfalls bremste. Zeitgleich wollte ein 28 Jahre alter Renault Master-Lenker von der rechten auf die linke Spur wechseln. Der 28-Jährige übersah hierbei vermutlich das Bremsmanöver und fuhr auf den Ford auf. Dieser prallte hierauf wiederum auf den VW. Einem von hinten auf dem linken Fahrstreifen herannahenden 44 Jahre alter VW Crafter-Fahrer gelang es vermutlich nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, so dass er gegen den Renault stieß und die Fahrzeuge nochmals ineinander schob. Der VW Crafter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Aufräumarbeiten musste die linke Spur bis gegen 15.40 Uhr gesperrt werden.

