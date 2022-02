Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Gebäudebrand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Brand in der Siebenmorgenstraße in Münchingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge begann aus bislang unbekannter Ursache zunächst ein Traktor zu brennen, der auf einem Grundstück in der Siebmorgenstraße abgestellt war. Das Feuer sprang auf einen Teil des angrenzenden Wohngebäudes und teilweise auch das Dach über. Die vier Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt. Der entstandene Rauch zog durch das gesamte Gebäude und machte es unbewohnbar. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 32 Wehrleuten im Einsatz. Zur Durchführung der Löscharbeiten, die nach etwa drei Stunden beendet waren, wurde eine Drehleiter eingesetzt. Aufgrund möglicher Glutnester wurde im Anschluss eine Brandwache eingerichtet. Der Rettungsdienst war mit 16 Kräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell