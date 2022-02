Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfall nach Fehler beim Abbiegen

Ludwigsburg (ots)

Ein 77-jähriger Fahrzeuglenker fuhr am Mittwoch gegen 08:30 Uhr mit seinem BMW in der Löchgauer Straße in Besigheim in Richtung Ortsmitte. Beim Abbiegen in die Freudentaler Straße missachtete er vermutlich die Vorfahrt des entgegenkommenden Kleintransporters einer 34-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit, so dass er in der Folge abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell