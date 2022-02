Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Ulmenstraße in Maichingen ein. Sie warfen eine Scheibe im ersten Obergeschoss ein und gelangten über ein Vordach in das Gebäude, in welchem mehrere Firmen ansässig sind. Im ersten Obergeschoss hebelten die Täter sämtliche Bürotüren auf. Einen aufgefundenen Tresor verfrachteten sie in die Toilettenräume, um ihn dort aufzubrechen. Auch im Erdgeschoss wurde ein Büroraum mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Die Täter erbeuteten Bargeld in vierstelliger Höhe sowie mehrere Mobiltelefone und Laptops, deren Wert sich auch auf einen vierstelligen Betrag belaufen dürfte. Der hinterlassene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Maichingen nimmt unter Tel. 07031 20405-0 Zeugenhinweise entgegen.

