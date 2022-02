Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Garagentore einer Schule besprüht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 10.00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Tammer Straße in Eglosheim ihr Unwesen. Die Unbekannten besprühten die Garagentore einer Schule mit verschiedenen Buchstabenkombinationen und Zeichen. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0.

