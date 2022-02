Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Versuchter Einbruch in Apotheke

Ludwigsburg (ots)

Auf frischer Tat ertappten zwei Zeugen einen Einbrecher, der am Dienstag um 19:30 Uhr versuchte, mit einer Stange die Eingangstür einer Apotheke in der Wilhelm-Nagel-Straße in Hoheneck aufzubrechen. Die Zeugen sprachen den Mann an, der daraufhin zu Fuß flüchtete. An der Tür der Apotheke konnten frische Aufbruchspuren festgestellt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg ein 39-jähriger Mann festgestellt werden, der der durch die Zeugen abgegebenen Täterbeschreibung auffallend ähnlich sah. Im Zuge der Feststellung seiner Personalien wurde in der Wohnung des Tatverdächtigen eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, die Ermittlungen zu dem versuchten Einbruch in die Apotheke dauern an.

