Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Hotel

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Dienstag gegen 16:00 Uhr beobachten, dass sich vier Jugendliche auf dem Dach eines leerstehenden Hotels in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen aufhielten. Er verständigte über Notruf die Polizei, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen das Gebäude umstellten und in der Folge mit Unterstützung der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg durchsuchten. Die Jugendlichen konnten jedoch noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief ergebnislos. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass die Tatverdächtigen mutmaßlich mit einem Ziegelstein ein Fenster eingeworfen hatten und so in das Hotel gelangt waren. Im Inneren randalierten sie und verteilten unter anderem Inventar im ganzen Gebäude. Da das Hotel derzeit nicht bewirtschaftet ist, liegen keine genaueren Informationen zum Sachschaden oder eventuellem Diebesgut vor. Bei den Einbrechern handelte es sich um zwei männliche Jugendliche in grauen bzw. weißen Kapuzenpullovern, schwarzen Jogginghosen, schwarzen Schuhen mit hellen Sohlen und einer blauen Umhängetasche. Die beiden waren in Begleitung von zwei weiblichen Jugendlichen mit dunklen Haaren, schwarzen Oberteilen, hellen Jeans mit eingerissenen Knien und ebenfalls schwarzen Schuhen mit hellen Sohlen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell