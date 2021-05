Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210507-2-pdnms Versuchter Diebstahl eines Kats, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Im Zeitraum vom 27.04.21 bis zum 29.04.21 haben bisher Unbekannte versucht, an einem in der Straße "Am Seekenbek" abgestellten VW Golf IV den Katalysator auszubauen. Offenbar wurden der/die Täter bei der Tatausführung gestört, da ein Rohrschneider an Tatort zurückgelassen wurde. Die Polizei in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04331/2080. (ein Foto kann nachgereicht werden)

Michael Heinrich

