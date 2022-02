Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Mercedes beginnt während der Fahrt zu brennen

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache begann der Mercedes einer 49 Jahre alten Frau am Dienstag gegen 16.50 Uhr plötzlich zu rauchen, während diese in der Königstraße in Asperg unterwegs war. Die 49-Jährige konnte den PKW noch rechtzeitig auf einem Parkplatz abstellen und aussteigen, bevor der Motorraum Feuer fing. Ein aufmerksamer Passant holte aus der nahegelegenen Stadtbücherei einen Feuerlöscher und begann mit der Löschung. Die Freiwillige Feuerwehr Asperg, die mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten ausrückte, übernahm die restlichen Löscharbeiten. An dem Mercedes entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell