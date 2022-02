Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannte bedrohen Jugendliche

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter bedrohten am Dienstagabend in Steinheim an der Murr einen 16-Jährigen und dessen Freunde. Zunächst habe sich der 16-Jährige gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Freund auf einem Spielplatz in der Nähe zur Karl-Sigrist-Straße aufgehalten. Dort sei er mit drei noch unbekannten Personen in einen Streit geraten. Einer der Unbekannte habe im Zuge dessen ein Messer gezeigt. Schließlich habe sich die Situation beruhigt. Im weiteren Verlauf trafen sich der 13- und der 16-Jährige mit drei weiteren Kumpels im Alter von 12, 15 und 16 Jahren. Die fünfköpfige Gruppe sei aus unbekannter Ursache von einem Mini-Fahrer und einer Person auf einer Ape verfolgt worden, worauf sie sich gegen 21.30 Uhr zu Verwandten des 16-Jährigen in die Karl-Sigrist-Straße flüchteten. Als hierauf ein 25- und ein 17-Jähriger Verwandter vor die Haustür traten, sollen sich rund acht bislang unbekannte Personen vor dem Haus aufgehalten haben. Die Bierflaschen und möglicherweise auch Rohre in ihren Händen hielten. Als die beiden Männer zu verstehen gaben, dass sie die Polizei verständigen werden, machten sich die Unbekannten davon. Die Polizei führte im weiteren Verlauf mit mehreren Streifenwagenbesatzungen Fahndungsmaßnahmen durch. Es konnten jedoch keine Verdächtigen mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

