Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Kaminbrände beschäftigen Feuerwehr

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr gleich zweimal nach Altdorf aus, nachdem es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Kaminbränden gekommen war. Gegen 16.15 Uhr kam es zur ersten Alarmierung der Wehrleute, nachdem ein Kaminbrand in der Nelkenstraße festgestellt worden war. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Die insgesamt 23 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altdorf, Holzgerlingen und Hildrizhausen mussten nicht eingreifen. Ein hinzugezogener Kaminfeger kümmerte sich um die notwendigen Maßnahmen. Knapp 45 Minuten später verlagerten die Einsatzkräfte in den Krautgartenweg, da es dort zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Auch hier was das Eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig. Stattdessen brannte der Kaminfeger den Kamin kontrolliert aus. Sachschaden entstand in beiden Fällen nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell