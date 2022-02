Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Lehenweiler: Kupferdiebe unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 13.02.2022, und Freitag, 18.02.2022, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 200 kg Kupfer von einer Baustelle in der Neue Straße in Lehenweiler. Der Wert des Kupfers wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Es handelt sich um Dachrinnen, Kupferverkleidungen und -aufhängungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell