Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 21:55 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs Asperg. Ein 27 Jahre alter Mann und seine 32-jährige Begleiterin waren in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie zwei junge Männer und eine junge Frau in der Alleenstraße nahe eines dortigen Zebrastreifens beobachteten. Sie wurden Zeugen, wie einer der Männer und die Frau einen älteren Mann, der scheinbar an einer Behinderung litt, anpöbelten und schubsten. Der 27-Jährige forderte die Gruppe laut schreiend dazu auf, damit aufzuhören. Die Unbekannten ließen sodann von dem älteren Mann ab und liefen in Richtung Bahnhofsgebäude. Dort stellte der 27-Jährige diese nochmals zur Rede. Die Situation eskalierte mutmaßlich und einer der unbekannten Männer schlug und trat auf den 27-Jährigen ein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in die Bahnhofsunterführung und endete erst, nachdem ein Zeuge, der aus einer S-Bahn ausstieg, dazwischen ging. Die Angreifer entwendeten daraufhin die auf dem Boden stehende, schwarze Handtasche der 32 Jahre alten Frau und flüchteten in Richtung Busbahnhof und Eisenbahnstraße. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beim Eintreffen der verständigten Polizei waren weder die Angreifer noch der ältere Mann oder der Zeuge noch vor Ort. Die tatverdächtigen junge Frau soll zwischen 17 und 20 Jahre alt und etwa 160 cm groß gewesen sein. Sie trug eine helle Jacke mit einem Gürtel, eine schwarze Hose und hat lange schwarze Haare. Einer der jungen Männer wird ebenfalls auf 17 bis 20 Jahre alt geschätzt. Er sei schlank gewesen, etwa 170 cm groß und trug eine schwarze Jacke mit einem roten Sweatshirt darunter, eine schwarze Jogginghose und Sportschuhe. Er hat kurze Haare und einen Dreitagebart. Der dritte Tatverdächtige soll ähnlich alt, etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hat kurze Haare und sei mit einer grauen Jacke und einer Jeans bekleidet gewesen. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen übernommen. Sowohl Zeugen als auch der geschädigte, ältere Mann werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell