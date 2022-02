Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gerlingen: Autorennen auf dem Standstreifen

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg gegen einen 44-jährigen Mann, der mit seinem Kleintransporter der Marke Ford am Dienstagmorgen kurz vor 06.00 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen Leonberg und Stuttgart-Feuerbach in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung konnte beobachten, wie der Fahrer den Transporter auf den Seitenstreifen lenkte, dort auf teilweise über 150 km/h beschleunigte und so die Fahrzeuge im dichten, zähfließenden Verkehr auf der Autobahn rechts überholte. Die Polizeibeamten nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung des Ford auf und konnten das Fahrzeug nach zirka einem Kilometer stoppen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell