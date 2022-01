Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Brockhausen - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Lippetal (ots)

Die Verkehrsunfallsachbearbeitung ist bei einer Unfallflucht auf die Mithilfe, zumindest eines weiteren Zeugen, angewiesen. Am Freitagmorgen (14. Januar 2022) befuhr gegen 07.15 Uhr der Fahrer eines grauen Ford die Stocklarner Straße in Richtung Stocklarn, als es im Begegnungsverkehr, bei dem der Außenspiegel des Fords mit dem linken Außenspiegel eines dunklen Kleinwagens kollidierte, zu einem Unfall kam. Der dunkle Wagen setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Unfallsachbearbeitung hofft nun auf die Aussage eines Autofahrers, der sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem dunklen Kleinwagen befunden hatte. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell