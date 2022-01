Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Neuengeseke - Entgegenkommenden Wagen touchiert - Unfallflucht - Fahrerin leicht verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagmorgen (18. Januar 2022), gegen 07.15 Uhr, auf der L688 zwischen Bad Sassendorf und Neuengeseke. Eine 28-jährige Frau aus Bad Sassendorf befuhr mit ihrem Wagen die L688 in Richtung Bad Sassendorf, als ihr innerhalb einer Kurve ein Wagen entgegen kam. Nach Angaben der 28-Jährigen fuhr der Wagen zu weit auf ihrer Straßenseite, sodass es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenprall zwischen den Außenspiegeln der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Spiegel der Bad Sassendorferin nach hinten geschleudert und zerstörte hierbei die Seitenscheibe des Wagens. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne dass sich der Fahrzeugführer bzw. die Fahrzeugführerin um die Verletzte und die erforderliche Schadensregulierung gekümmert hatte. Die 28-Jährige gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass es sich bei dem entgegenkommenden Wagen um einen Bulli gehandelt haben könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben über einen Wagen, eventuell zu einem Bulli, mit einem beschädigten, linken Außenspiegel machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

