Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Samstag, zwischen 16.00 und 22.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Lutherstraße ein. Hierzu hebelten sie die Wohnungstür mit einem unbekannten Werkzeug auf. Aus der Wohnung entwendeten die Täter einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Zeugen die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221-45690 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell