POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache das Erdgeschoss eines leerstehenden Hauses im Dünenweg in Brand. Durch den Brand wurden drei unmöblierte Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Ladenburg geführt.

