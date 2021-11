Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Brand einer leerstehenden Gewerbeimmobilie

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, zündete eine bislang unbekannte Person eine Holzpalette in einem leerstehenden ehemaligen Autohaus in der Fahrlachstraße an. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Mannheim konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes verhindert werden. Bei einer Begutachtung des Gebäudes durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass das Gebäude unabhängig von dem Brand stark Einsturz gefährdet ist. Durch den Brand entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell