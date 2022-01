Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autotür geöffnet - Radfahrer landet im Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Mit einer Fahrt im Rettungswagen endete der Tag für einen 47-jährigen Mann in Lippstadt nach einem Verkehrsunfall am Montag (17. Januar 2022), gegen 15 Uhr, auf der Akazienstraße. Ohne auf den herannahenden Radfahrer zu achten, öffnete zuvor ein 22-jähriger Autofahrer aus Lippstadt die Fahrertür seines geparkten Wagens. Da er nach eigenen Angaben zuvor noch in den Außenspiegel geschaut hatte und hierbei den Zweiradfahrer nicht gesehen hatte, befand sich dieser offensichtlich gerade im "toten Winkel". Der 47-Jährige prallte anschließende gegen die Autotür und fiel auf die Straße und verletzte sich hierbei. Einen Fahrradhelm trug er nicht. (reh)

