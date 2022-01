Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Tierarztpraxis

Soest (ots)

Zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag (17. Januar 2022), 09.30 Uhr drangen Einbrecher in die Räume einer Tierarztpraxis am Nelmannwall ein. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und durchsuchten die Räume der Praxis. Entwendet wurde ein Holzsparschwein und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

