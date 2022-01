Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Hebelmarken an der Wohnungstür

Werl (ots)

Hebelmarken an der Wohnungstür zeugen von einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Soester Straße am Montag (17. Januar 2022) zwischen 04.30 Uhr und 14.30 Uhr. Eine Bewohnerin stellte bei ihrer Rückkehr neben den Hebelmarken die offene stehende Wohnungstür fest. Augenscheinlich wurden die Räume jedoch nicht durchsucht. Hinweise auf mögliches Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht vor. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell