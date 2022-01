Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Rebbeke - Lkw im Graben

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 10:22 Uhr, kam es auf der Niederdedinghauser Straße zu einem Unfall. Der 22-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Beckum war in Fahrtrichtung Lippstadt unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit dem Fahrzeug im Graben. Der Mann war in der Fahrerkabine eingeschlossen und musste von dort befreit werden. Er wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde zunächst gesperrt, ist aber mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Der Lkw soll am Dienstag ab 07:30 Uhr geborgen werden. Dazu wird die Straße für etwa acht Stunden komplett gesperrt. Der Inhalt des Siloanhängers wird dann in ein zweites Fahrzeug umgepumpt bevor ein Kran den Lkw wieder auf die Straße stellt. Der Sachschaden kann nicht beziffert werden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell