Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Berwicke - Im Graben gelandet

Werl (ots)

Ein Leichtverletzter, knapp 5.000 Euro Sachschaden und ein beschädigtes Verkehrszeichen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag (17. Januar 2022) gegen 17.15 Uhr auf der Hamm Landstraße. Ein 24-jähriger Mann aus Welver befuhr zuvor die Hammer Landstraße aus Berwicke kommend in Richtung Borgeln, als er kurz hinter einem Kurvenausgang die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ein Verkehrsschild rammte und mit seinem Wagen erst in einem angrenzenden Graben zum Stillstand kam. Der 24-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

