POL-PPWP: Allein gestürzt oder zu Fall gebracht?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße gestürzt. Der Unfall ereignete sich vermutlich gegen 17.30 Uhr. Was genau passierte, ist bislang unklar - offenbar hat niemand den Vorfall gesehen.

Gemeldet wurde der Unfall von der Ersthelferin, die den Fahrradfahrer gefunden und den Rettungsdienst verständigt hatte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ersthelferin stellte das Fahrrad bei sich unter.

Erst am späteren Abend war der 61-jährige Mann ansprechbar und konnte zu seinem Sturz befragt werden. Er konnte sich allerdings an nichts erinnern.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung. Die Polizei geht deshalb derzeit von einem sogenannten Alleinunfall aus.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

