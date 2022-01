Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Digitaler Girls' Day bei der Polizei

Kreis Soest (ots)

Für alle Schülerinnen ab der fünften Klasse, bietet die Polizei NRW, organisiert über das LAFP, am Donnerstag (28. April 2022), die Teilnahme am digitalen Girls' Day an. Hier erfahren Interessierte, welche Chancen und Einsatzmöglichkeiten der Polizeidienst bietet. Beim Girls' Day können Interessierte die Arbeit bei der Polizei hautnah miterleben: So kann man via Virtual Reality ein Streifenteam oder die Spurensicherung begleiten - oder sogar eine Runde mit dem Polizeihubschrauber drehen und bei der Fahndung helfen. Zudem kann man bei einem Online-Quiz sein Polizeiwissen unter Beweis stellen. Auch im Rahmen von Videomeetings können Fragen an die Expertinnen und Experten der polizeilichen Personalwerbung gestellt werden. AB SOFORT kann man sich für den Tag am 28. April online anmelden - unter dem Link: https://www.girls-day.de/@/Show/lafp-nrw/kommissaranwaerterin-bei-der-polizei-nrw-dein-online-praktikum Voraussichtlich werden bei der Polizei NRW insgesamt 1000 Plätze zur Verfügung stehen - schnell sein lohnt sich also bei der Anmeldung! Weitere Informationen zum Polizeiberuf können Sie unter der Rufnummer 02921/9100-1222 von der zuständigen Personalwerberin, Polizeihauptkommissarin Evelyn Fietz-Schoemaker erhalten. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell