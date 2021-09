POL-ME: Polizei nimmt Exhibitionisten fest - Mettmann - 2109044

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Dienstagnachmittag (7. September 2021) in Mettmann einen Exhibitionisten vorläufig festnehmen. Der 57-jährige Mann entblößte sich nach Angaben des Zeugen gegen 15.35 Uhr in der Nähe des Sportplatzes einer Schule an der Talstraße. Zu dem Zeitpunkt sollen dort Kinder und Jugendliche gespielt haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

