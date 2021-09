POL-ME: Radfahrerin bei Alleinunfall schwerstverletzt - Langenfeld - 2109043

Polizei Mettmann

Am Dienstagabend (7. September 2021) ist eine 71 Jahre alte Frau aus Leverkusen bei einem Alleinunfall mit ihrem Fahrrad auf der Rheinstraße im Langenfelder Ortsteil Mehlbruch schwerstverletzt worden. Sie musste mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war Folgendes geschehen:

Gegen 19:35 Uhr war die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann aus Richtung Neurath kommend über die Eisenbahnbrücke der Rheinstraße in Richtung Rheindorfer Straße gefahren. Dabei verlor die 71-Jährige am Ende der stark abschüssigen Überführung auf dem an dieser Stelle erheblich versandeten Fuß- und Radweg die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden.

Obwohl die Frau einen Fahrradhelm trug, wurde sie schwer am Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein. Der Ehemann der Frau alarmierte umgehend einen Rettungswagen, dessen Besatzung einen Rettungshubschrauber zur Verstärkung anforderte. Dieser brachte die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik. Inzwischen soll sich der Zustand der Leverkusenerin jedoch glücklicherweise wieder stabilisiert haben. Sie verbleibt jedoch weiter schwerstverletzt zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

Die Rheindorfer Straße sowie die Rheinstraße waren zur Dauer der Unfallaufnahme sowie zur Landung und zum Start des Rettungshubschraubers im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

