Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Taschendiebstahl im Supermarkt

Papenburg (ots)

Am Freitag in der Zeit von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Friederikenstraße zu einem Taschendiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterin entwendete die Geldbörse einer 90-Jährigen aus deren Handtasche. Die Handtasche der Dame hing an ihrem Elektromobil, mit dem sie unterwegs war. Sie bemerkte den Diebstahl an der Kasse. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und sämtliche Ausweispapiere. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04951/9260 zu melden.

