Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Regal in Brand geraten

Lorup (ots)

Am Samstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Straße Prinzerei alarmiert. In einem Zimmer im Obergeschoss eines Einfamilienhauses geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Regal in Brand. Ein Nachbar hatte gegen 11 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Der Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Lorup war mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell