Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Hofladen

Lingen (ots)

In der Zeit von Freitagnacht auf Samstagnacht kam es in der Straße Altenlingen-Dorf zu einem Einbruch in einem Hofladen. Die Täter brachen den dort befindlichen Kaffeevollautomaten auf und entwendeten eine Geldkassette. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell