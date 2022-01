Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Autopflegecenter

Haselünne (ots)

Donnerstagnacht in der Zeit von 1 Uhr bis 1.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in einem Autopflegecenter in der Hammer-Tannen-Straße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Anlage und entwendeten einen Schlüssel. Der Schaden ist bislang noch nicht zu beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

