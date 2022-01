Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nordhorn (ots)

Am 20. Januar zwischen 16.30 und 17 Uhr wurde auf dem Supermarktparkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße ein E-Bike der Marke "Greens" vom Typ "Bromley" entwendet. Kurze Zeit später wurde der Täter von der Geschädigten auf der Lindenallee mit dem E-Bike gesehen. Die Besitzerin sprach den Täter daraufhin an, der nach kurzer Flucht und einer zu Hilfe kommenden unbekannten Zeugin, das Fahrrad liegen ließ und flüchtete. Die Zeugin und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

