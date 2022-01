Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Milchlaster umgekippt

Surwold (ots)

Am Freitag kam es auf der Straße Am Küstenkanal in Surwold zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6.30 Uhr war ein 35-jähriger Mann mit seinem mit Milch beladenen Tanklastzug in Richtung Oldenburg unterwegs. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Gespann. Der Lkw samt Auflieger kippte auf die Seite und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Fahrbahn ist derzeit für die Aufräum- und Bergungsarbeiten gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell