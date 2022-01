Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Im Stegehoek in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines VW Caddy der Deutschen Post war gegen 11.50 Uhr in Richtung Südstraße unterwegs, als ein entgegenkommender, unbekannter Fahrer eines blauen Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach links aus und stieß dabei gegen eine Grundstücksmauer. An dem Caddy entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2000 Euro. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Er war vermutlich in einem VW Golf unterwegs. Während der Fahrt soll der Verursacher laute Musik gehört und sein Handy genutzt haben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 zu melden.

