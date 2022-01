Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim -Diebstahl von Baustelle

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit von Montag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Suddendorfer Straße einen Betonmischer und Werkzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 570 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

