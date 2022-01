Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Einbruch in Wohnhaus mit anschließendem Diebstahl eines PKW

Lünne (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Uferstraße. Die Täter entwendeten u. a. Bargeld und einen Hausschlüsselbund, an dem sich auch der Autoschlüssel eines grauen VWs Tiguans befand.

Das Auto befand sich unter einem Carport des Wohnhauses und wurde ebenfalls durch die Täter entwendet. Der Schaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell