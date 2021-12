Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Celle (ots)

Am vergangenen Dienstag,14.12.2021, 12:20 Uhr, kam es in der Welfenallee in Höhe Hausnummer 67 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem weißen Transporter. Der Fahrer des weißen Transporters fuhr rückwärts von einem Grundstück und übersah einen Radfahrer. Dieser bremste abrupt, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des Transporters steig zwar kurz aus, entfernte sich jedoch danach mit dem Transporter von der Unfallstelle.

Eine Frau, die sich an der dortigen Bushaltestelle aufgehalten hatte, könnte den Unfall gesehen haben.

Diese Frau und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 05141- 277213 oder - 277378 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell