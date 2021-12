Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Promillefahrer aus dem Verkehr gezogen

Celle (ots)

Am Sonntagabend meldete eine Zeugin einen PKW, der in der Neuenhäuser Straße in auffälliger Weise herumfahren soll. Gerade sei es sogar zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gekommen. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Wagen kurz darauf in der Caroline-Mathilde-Straße schief eingeparkt an. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann, der extrem nach Alkohol roch. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der 44-Jährige auf dem Fahrersitz gab zwar zu, Alkohol konsumiert zu haben. Dass er gefahren sei, sei ihm jedoch nicht erinnerlich. Weil der Tatverdacht durch Zeugenaussagen und andere Spuren erhärtet werden konnte, musste der Mann letztlich eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell