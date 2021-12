Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Einfamilienhaus mit hohem Sachschaden

Celle (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagmachmittag zwischen 15.45 und 18.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Schulkoppel" ein und stahlen wertvollen Schmuck. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

