Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Tresor gestohlen

Twist (ots)

Am Freitag zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr kam es im Schwarzen Weg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Wohnungstür Zutritt zur Wohnung und entwendeten einen Tresor und den dazugehörigen Schlüssel. In dem Tresor befand sich unter anderem Bargeld und Schmuck. Der Schaden liegt nach jetzigem Erkenntnisstand im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell